Nowy model kształcenia na bialskiej uczelni

Z takiej formy kształcenia będą mogli skorzystać studenci z czterech kierunków: informatyki, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz mechaniki i budowy maszyn– mówi profesor Jerzy Nitychoruk, rektor uczelni.

System dualny pozwala na lepszy kontakt studentów z pracodawcami. – Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić studentów w ramach staży będą mogli rozpoznać czy taka osoba nadaje się do dalszej współpracy– tłumaczy Nitychoruk. – Ale chcemy też skorzystać z doświadczenia praktyków, którzy będą mogli być u nas dydaktykami. W ten sposób kładziemy jeszcze większy nacisk na praktyczną naukę zawodu – zaznacza rektor.

Jego zdaniem, młodzi ludzie nabędą dzięki temu wyspecjalizowaną wiedzę w danym zawodzie. – Już teraz grupa naszych studentów pracuje w firmach, które budują autostradę A2 – dodaje Nitychoruk.

Teraz, Akademia Bialska rozpoczyna kampanię promocyjną tej formy kształcenia. A płatne staże mają ruszyć od semestru letniego.

Wśród firm, które podpisały porozumienie jest m.in. Aluteam, która w Białej Podlaskiej działa od 1996 roku i produkuje tu komponenty do samochodów ciężarowych, głównie płyty i naczepy. Pracuje tu ponad 260 osób. – To dla nas nowość. Ale bardzo się cieszymy i liczymy na informatyków, bo specjalistów z tej branży bardzo trudno znaleźć na rynku. A my potrzebujemy takich ludzi do obsługi oprogramowania czy sterowania maszynami. Zakres działania jest naprawdę szeroki –przyznaje Dariusz Karpiński, dyrektor bialskiego oddziału Aluteam.

Poza tym, na liście są jeszcze inne firmy z regionu, m.in. SAS Jaworscy, Vikking KTS, Petrodom, Makbud–Euro, czy Go Logis.

Uczelnia nie wyklucza, że poszerzy listę kierunków studiów, które będą mogły wejść w system dualny. W sumie, kształci się tu 2 tys. młodych ludzi.