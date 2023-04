O co zapytasz Donalda Tuska? Przewodniczący PO przyjedzie do Białej Podlaskiej i Lublina

Pierwsze spotkanie zaplanowano o godz. 17 w hali sportowej IV LO im. Stanisława Staszica. – A 18 kwietnia Donald Tusk weźmie udział w wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Lublinie – zapowiada Stanisław Żmijan, przewodniczący lubelskich struktur PO.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Ibis. Przypomnijmy, że w styczniu były premier spotkał się już z mieszkańcami Lublina w Centrum Sportowym Akademos.

Tusk kontynuuje swój objazd po Polsce w ramach akcji #TuJestPrzyszlość. Niedawno odwiedził Śląsk, a później Kujawy i Pomorze. Towarzyszą mu lokalni działacze PO.

To nie tylko przemowa, bo podczas spotkań były premier chętnie odpowiada na pytania od ludzi. Tak ma być również w Białej Podlaskiej. W mieście rządzi prezydent Michał Litwiniuk z PO.

W maju ubiegłego roku czołowy polityk PO odwiedził Międzyrzec Podlaski. Spotkał się wówczas m.in. z właścicielem sklepu Vitaminka, by porozmawiać o inflacji. – Mówili do mnie, że po co tam jadę, że to bastion PiS, ale ja wierzę, że z wszystkimi znajdę wspólny język – przyznał wówczas Tusk. Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że zdaniem 34,5 proc. respondentów to właśnie były przewodniczący Rady Europejskiej ma „najwięcej cech przywódcy” spośród wszystkich liderów opozycji.