Od 10 lat działają w Białej Podlaskiej. Otworzą filię w gminie i pomogą bezrobotnym

- Pracujemy nad tym z Caritas od kilku miesięcy. Przypuszczamy, że ok. 10 osób znajdzie tam zatrudnienie - poinformował na ostatniej sesji rady gminy wójt Karol Michałowski. – Będziemy korzystać z doświadczenia CIS w Białej Podlaskiej. To właściwie stały problem w gminie, że brakuje ludzi do prac porządkowych czy opiekunów osób starszych- tłumaczył radnym.

Filia bialskiego CIS miałaby ruszyć od stycznia. – Wychodzimy z założenia, że lepiej kierować osoby wykluczone do pracy, niż tylko opierać się na świadczeniach socjalnych- stwierdził wójt.

Centrum koordynowane przez Caritas działa w Białej Podlaskiej już od 2014 roku i przyucza bezrobotnych w gastronomii, florystyce czy księgowości.

- W kilku sekcjach mamy już 70 osób. W Janowie jeszcze nie stawiamy sztywnych ram. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie i jaki profil działalności będzie najlepszy - przyznaje kierownik Andrzej Hojna. Budynek już jest, ale trzeba będzie go wyremontować. – Póki co, zapraszamy wszystkich chętnych do GOPS w Janowie. Wiem, że kilka osób już się zgłosiło- zaznacza Hojna.

W ubiegłym roku CIS powołało jeszcze spółdzielnię socjalną, która zajmuje się sprzątaniem i opieką nad starszymi.