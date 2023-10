Palma dla urzędnika. Miasto urządza oranżerię

I stąd taki apel. Oranżeria jest częścią pałacu Potockich, który był w remoncie. – Prace budowlane już się zakończyły, a obecnie skupiamy się na jego umeblowaniu, tak by pokazać, że był on w przeszłości rezydencją hrabiego– mówi Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza.

– Wyremontowany pałac to część historii naszego miasta. To własność wszystkich międzyrzeczan. Dlatego też zaprosiliśmy mieszkańców do włączenia się w jego urządzenie, a konkretnie oranżerii – tłumaczy Łysańczuk. Ten historyczny element ma być „przestrzenią inspiracji”. – Zbiórkę roślin doniczkowych prowadzimy od kilku dni. Odzew mieszkańców jest bardzo pozytywny. Odebraliśmy już kilkadziesiąt roślin – precyzuje zastępca burmistrza. To m.in. palmy, paprocie, juki, agawy, ananasy, figi, cytrusy, canny, araukarie, oleandry, monstery, lustety, sansevierie.

– Bardzo dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie. W dowód wdzięczności każda z roślin otrzyma tabliczkę z imieniem darczyńcy – zapowiada Łysańczuk.

Chętni do oddania roślin doniczkowych, powinni skontaktować się z urzędnikami z wydziału strategii (833726216).