Pechowa ścieżka rowerowa. Dwa wypadki w niespełna dwie godziny

(fot. Policja)

Do dwóch wypadków z udziałem rowerzystów doszło w sobotnie popołudnie na ścieżce rowerowej przy ul. Witoroskiej w Białej Podlaskiej. W ich wyniku dwie osoby trafiły do szpitala. To nie pierwsze niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu.

