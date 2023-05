Matura 2023. Maturzyści z Białej Podlaskiej w dobrych nastrojach

W Białej Podlaskiej w tym roku 802 młodych ludzi z pięciu placówek zdaje egzamin dojrzałości. – Tematy nie były zgodne z naszymi przewidywaniami, aczkolwiek do przebrnięcia – uważa Aleksandra z I LO im. J.I. Kraszewskiego.

Tutaj do nowej formuły matury przystępuje 147 uczniów. To liceum znalazło się na 13. miejscu w województwie lubelskim w tegorocznym rankingu „Perspektyw”. – Wybrałam temat „Człowiek – istota pełna sprzeczności”. Przed samym egzaminem powtórzyłam tylko opracowania lektur w internecie. W czasie roku szkolnego przygotowywałam się na bieżąco do sprawdzianów powtórzeniowych – tłumaczy maturzystka. Przed nią jeszcze rozszerzone egzaminy z języka angielskiego, biologii i chemii. – Wybieram się na stomatologię – zdradza dziewczyna.

W jeszcze lepszych nastrojach salę egzaminacyjną opuścili jej koledzy, Michał i Jakub. – Pierwszy stres już minął, bo nigdy nie lubiłem uczyć się języka polskiego, ale tematy nie były trudne. W rozprawce o sprzecznościach w człowieku odwołałem się do „Pana Tadeusza” i Soplicy, „Antygony”, ale też do serii „Star Wars” – opowiada Michał. – Jednak mój największy demon nazywa się „matma”. Angielski to będzie przejażdżka – stwierdza maturzysta, który chce być studentem fizjoterapii. Jego kolega Jakub, wybrał temat drugi „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?”. – Odwołałam się do „Potopu”, bo to najłatwiejsze. Kmicic to bohater narodowy – komentuje Jakub. Przed nim jeszcze spory maraton, bo zdaje rozszerzone egzaminy z biologii, chemii i angielskiego.

– Chcę dostać się na kierunek lekarski – precyzuje. Do matury czuje się dobrze przygotowany. – W sumie nie wiem, czy to zasługa moja własna, czy szkoły – żartuje.

Urzędnicy z ratusza tłumaczą, że każda ze szkół po swojemu przygotowywała młodych ludzi do egzaminu dojrzałości. – Każda placówka posiada własne plany, programy, metody odpowiedniego przygotowania uczniów do matury. Nauczyciele także opracowują własne plany przygotowania uczniów. Mają swoje indywidualne metody – zaznacza Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji.

Maturalny maraton trwa do 23 maja, a wyniki Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 7 lipca.