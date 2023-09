„Po wioskach jeżdżą i zwabiają dzieci”. Mieszkańcy ostrzegają na Facebooku

Najpierw poinformowali o tym zaniepokojeni mieszkańcy Styrzyńca w gminie Biała Podlaska.

„W ciągu ostatnich tygodni na terenie kilku miejscowości w naszej gminie doszło do niebezpiecznych incydentów z udziałem dzieci. Z relacji wynika, że po wioskach jeździ auto, a w nim dwóch mężczyzn, jeden grubszy, drugi z irokezem, którzy próbują zwabić do niego dzieci pod pretekstem szukania zaginionego telefonu” – alarmuje na Facebooku stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca, apelując by nie pozostawiać dzieci bez opieki.

Szybko okazało się, że mercedesa vito z przyciemnionymi szybami widzieli też ludzie z Hruda, Grabanowa, Zalesia, a także Białej Podlaskiej. – Zwróciłem na to uwagę, bo auto bardzo powoli przemierzało uliczki osiedla Podmiejska po godz. 22– mówi nam mieszkaniec Białej Podlaskiej.

Z kolei, Dawid Skraburski ze Styrzyńca tłumaczy, że wiadomość na Facebooku miała być „przyjacielskim ostrzeżeniem”. – Stwierdziłem, że lepiej profilaktycznie umieścić post, by dać znać, że takie niebezpieczeństwo może występować– zaznacza.

Sprawą zajęła się bialska policja. – Wiemy o wpisach mieszkańców, które pojawiły się na forach internetowych. Wszystko dokładnie weryfikujemy i sprawdzamy każdy sygnał jaki się pojawił –potwierdza komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzeczniczka KMP w Białej Podlaskiej. Ale jak dotąd, niczego nie udało się ustalić.

– Oczywiście każda okazja jest dobra, by instruować dzieci, jak mają się zachować w kontaktach z obcymi osobami. Profilaktyka jest bardzo ważna. Również podczas naszych spotkań w szkołach z uczniami ten temat jest poruszany przez policjantów– zaznacza rzeczniczka. Jednocześnie apeluje do mieszkańców, by kontaktowali się z komendą, jeśli zauważą niepokojące i podejrzane sytuacje. – Pozwoli to policjantom szybko dotrzeć na miejsce i podjąć interwencję– podkreśla komisarz Salczyńska–Pyrchla.