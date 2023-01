Po zdrowie do Urzędu Miasta. Marszałek Senatu zachęca do badań

Z zawodu jest lekarzem chirurgiem. Do Białej Podlaskiej zaprosił go kolega z parlamentu, poseł Riad Haidar, który jest z kolei neonatologiem.

– Udało mi się znaleźć wolny termin i natychmiast zdecydowałem, by tu przyjechać – przyznaje profesor nauk medycznych. Na zdrowiu zna się jak mało kto. – I jestem tu jako lekarz. Profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem zachowania zdrowia. To ruch, wysiłek umysłowy, odpowiednie żywienie i unikanie używek – podkreśla Grodzki. Jednak zdradza, że w drodze do Białej Podlaskiej wypił dobrą kawę. – Ciśnienie mam jednak w normie, chociaż wielu w Warszawie stara mi je podnosić. Mam jednak dość stoicki charakter. Emocje są przy stole operacyjnym, gdy minuta może decydować o życiu pacjenta i wtedy wszystko jest w rękach chirurga. Nad emocjami w polityce panuję – przekonuje marszałek.

Podczas Dnia Promocji Zdrowia mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru czy cholesterolu. Można też było zmierzyć ciśnienie, saturację, zrobić EKG czy wykonać USG Dopplera żył kończyn dolnych. Porad udzielali dietetycy, psychologowie, pracownicy socjalni i lekarze specjaliści. Chętnych nie brakowało.

– W internecie przeczytałam o tej akcji. Przyszłam zmierzyć cholesterol. Chciałam jeszcze zrobić badanie dopplerowskie, ale już się nie załapię – przyznaje pani Janina. Badania można było wykonać w godz. 9–14. – Jestem tu dlatego, że jest to bezpłatne i bez kolejek, jak bywa w przypadku NFZ. Powinny być częściej takie akcje, bo seniorów mamy sporo.

Również marszałek Tomasz Grodzki przypomina, jak ważne jest wczesne wykrywanie chorób.

– Te wszystkie badania, które można tu dziś zrobić, jak cholesterol, glukoza czy EKG pomagają wychwycić nieprawidłowości. To krok do pogłębionej diagnostyki – tłumaczy lekarz. Jego zdaniem, to właśnie samorządy dzięki takim lokalnym inicjatywom mogą być w tym skuteczne.

Z kolei, prezydent Michał Litwiniuk (PO) pochwalił się przy tej okazji, że miasto w ubiegłym roku wprowadziło 4–letni program szczepień przeciwko pneumokokom.

– Już 200 mieszkańców powyżej 60. roku życia z nich skorzystało. A w ciągu 4 lat szacujemy, że będzie to 1400 osób – precyzuje Litwiniuk.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 55 tys. mieszkańców Białej Podlaskiej 10445 to osoby powyżej 65. roku życia. A najwięcej zgonów w 2021 roku było następstwem chorób układu krążenia. W mieście istnieje 47 przychodni lekarskich. W 2021 roku, mieszkańcy skorzystali w nich z 550 tys. porad lekarskich.