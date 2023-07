Pogotowie czeka na nowego dyrektora

Konkurs trzeba było rozpisać, bo dotychczasowy dyrektor Artur Kozioł awansował. To on teraz zarządza Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym. – 19 lipca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. O to stanowisko starało się trzech kandydatów. Zarząd Województwa Lubelskiego nie podjął jeszcze uchwały w sprawie powołania dyrektora– zaznacza Anna Nycz z biura prasowego marszałka. Póki co, pełniącą obowiązki szefa pogotowia jest Agnieszka Górnikowska, główna księgowa.

Przypomnijmy, że zmiany na tych stanowiskach zaczęły się po tym, jak marszałek odwołał kilka miesięcy temu dotychczasowego dyrektora szpitala Adama Chodzińskiego. Swoją decyzję tłumaczył utratą zaufania związaną z pogorszeniem sytuacji finansowej. Dzisiaj już wiadomo, że ubiegły rok placówka zamknęła ze stratą 8,7 mln zł.

Najpierw Kozioł był pełniącym obowiązki szefa szpitala, a później wygrał konkurs. Swoją karierę zaczął w Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej, później szybko awansował na komendanta. Prezydentem miasta był wówczas Dariusz Stefaniuk (PiS), obecnie poseł.

W kierowanym przez Kozioła szpitalu pracuje półtora tysiąca osób.