Pomnik w parku zmienił kolor

Ta obecna figura jest kopią oryginału z piaskowca, który stał kiedyś przed starym szpitalem w Białej Podlaskiej. Ale niestety rzeźba zaginęła.

10 – metrowy pomnik w parku jest odlewem z betonu wykończonym lastrykiem. – Stan obiektu wymagał licznych prac naprawczych, zarówno budowlanych, jak i konserwatorskich. Cała powierzchnia została wyczyszczona, zaimpregnowana i poddana zabiegom z laserem– mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Miasto wydało na to ponad 33 tys. zł. A za te prace odpowiadała konserwator Agnieszka Andryszczak, która wykonała również rekonstrukcje, uzupełnienia oraz wiele innych prac naprawczych. – Tak, by pomnik zdobił przez kolejne lata park Radziwiłłów i był widoczny już z dziedzińca– zaznacza prezydent. Teraz, monument bardziej rzuca się w oczy, bo zmienił się jego kolor. Jest jaśniejszy i ma imitować barwę piaskowca.

Do końca jednak nie wiadomo, czy to na pewno św. Jan Kanty widnieje na cokole. Według niektórych regionalistów to Karol Boromeusz. Również w katalogu zabytków sztuki w Polsce figura ta jest określona jako przedstawiająca Boromeusza.

Święty Jan Kanty był profesorem Akademii Krakowskiej. Pracę duszpasterską łączył z działalnością pisarską i dobroczynną.