Poseł prosi, żeby szpital się nie zmieniał. Do czasu wyników konkursu

Zarząd województwa lubelskiego we wtorek odwołał Adama Chodzińskiego, dotychczasowego szefa placówki. Marszałek Jarosław Stawiarski (PiS) tłumaczył decyzję utratą zaufania związaną z pogorszeniem sytuacji finansowej. Ma to naprawić Artur Kozioł, który od środy pełni obowiązki dyrektora. Do tej pory kierował bialskim pogotowiem.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do kierownika podmiotu leczniczego należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością danego szpitala oraz reprezentowanie go na zewnątrz –mówi Remigiusz Małecki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. – Do zadań dyrektora Kozioła należeć będzie w szczególności zarządzanie placówką, zwłaszcza w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz działalności gospodarczej, zarządzanie finansami, personelem oraz infrastrukturą – precyzuje.

Jeszcze tydzień temu poseł Dariusz Stefaniuk (PiS), który jednocześnie przewodniczy Radzie Społecznej bialskiej placówki, podkreślał, że szpital był dobrze zarządzany przez Adama Chodzińskiego. Teraz, chwali już Artura Kozioła.

– Zna sytuację służby zdrowia. Co prawda, pogotowie to mniejszy organizm niż szpital, ale mechanizmy, ustawy są te same. Jego doświadczenie zapewne przekonało marszałka – stwierdza parlamentarzysta. Gdy Stefaniuk był prezydentem Białej Podlaskiej (2014–2018), Kozioł szybko awansował na komendanta Straży Miejskiej. Panowie razem trenowali boks. – Od wielu lat już nie trenujemy, sport jest już mniej obecny w moim życiu, to miejsce wypełniły dzieci – tłumaczy poseł.

Kozioł w przeciwieństwie do Chodzińskiego, należy do PiS.

– Rozmawiałem już z panem Arturem i poprosiłem, by do czasu ogłoszenia konkursu na dyrektora, nie podejmował decyzji strategicznych, w tym m.in. personalnych – zaznacza Stefaniuk. – Wiem, że pan Artura zapoznaje się z placówką, widzi pewne problemy, które można zniwelować – przyznaje jednak poseł.

W grudniu bilans finansowy placówki wskazywał ok. 6 mln zł na minusie. – Do czerwca szpital powinien wyjść na prostą – dodaje parlamentarzysta.

Urząd Marszałkowski ma teraz 6 miesięcy na ogłoszenie konkursu. – Sugerowałem panu marszałkowi, by go ogłosić jak najszybciej, a nie czekać na to pół roku. Mam takie zapewnienie – deklaruje Stefaniuk.

Również w bialskim pogotowiu będzie ogłoszony konkurs. Do tego obowiązki kierownicze pełni główna księgowa.