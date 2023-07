Pracowników przygniotła naczepa

Do wypadku doszło we wtorek podczas pracy zakładu. – Pod godz. 9 dwoje pracowników zostało przygniecionych przez ścianę boczną naczepy pojazdu ciężarowego. Pracownicy w wieku 21 i 27 lat z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala– relacjonuje komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzeczniczka bialskiej policji.

Zarówno mężczyzna, jak i kobiety byli trzeźwi. O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy. – Teraz ustalamy dokładne okoliczności i przebieg tego nieszczęśliwego wypadku– zaznacza rzeczniczka.