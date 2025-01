Projektowanie obwodnicy przedłuża się. Ale roboty mają ruszyć w tym roku

O szczegóły tej inwestycji dopytywał na komisji rozwoju gospodarczego radny Henryk Grodecki (PiS): – Na co dokładnie planujemy wydać te 22 mln zł w tym roku? – zwrócił się z pytaniem do urzędników.

- Wciąż trwa sporządzanie dokumentacji projektowej. Nie ma jeszcze decyzji środowiskowej, a dokładnie brakuje opinii RDOŚ. Ale mamy deklarację, że do końca stycznia ma zostać wydana - mówi Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu. Później trzeba będzie złożyć pozwolenie na budowę i uzyskać decyzję ZRID. – Liczymy, że w trzecim kwartale tego roku ogłosimy przetarg na roboty budowlane. I to już wykonawca zdecyduje od czego zacznie.

Inwestycja rozłożona jest na dwa lata. 3-kilometrowa obwodnica będzie przedłużeniem alei Solidarności i pobiegnie w kierunku południowym. Powstać mają wiadukty nad ulicą Sidorską i torami.

Arteria będzie jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu po 3,5 metra. Wykonawca ma też zaprojektować drogę dojazdową do jednostki wojskowej o długości około 515 metrów. Wojsku zależało na obwodnicy, bo teraz ciężkie sprzęty jeżdżą ulicą Łomaską, niedostosowaną do takiego ruchu. A docelowo, w bialskim garnizonie ma służyć ponad 2,5 tys. żołnierzy. Nowa arteria ma skomunikować garnizon z drogą wojewódzką bez konieczności wjazdu do miasta.

– Zabezpieczyliśmy też środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przy przedłużeniu alei Solidarności, to głównie łąki – dodaje Tychmanowicz.

Ratusz podpisał umowę na zaprojektowanie obwodnicy z gdańską firmą Znak w styczniu ubiegłego roku. Na samą budowę samorząd pozyskał aż 112 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Za projekt gdański Znak weźmie 2,3 mln zł. To na razie pierwszy etap. Ale ratusz już planuje projektowanie drugiego etapu. Tym razem, chodzi o odcinek od jednostki wojskowej przy ulicy Łomaskiej do drogi wojewódzkiej nr 812. Miasto zamierza realizować to zadanie ze współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.