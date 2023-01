Przebadali ponad 500 maluchów w żłobkach "Większe szanse na prawidłowy rozwój"

Wspólny Świat to kompleks placówek oświatowych i ośrodka diagnostyki dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Obecnie, pomaga ponad 300 wychowankom. A od kilku lat realizuje również projekt w bialskich przedszkolach samorządowych. To bezpłatne badania przesiewowe pod kątem autyzmu wśród maluchów ze żłobków. Specjaliści skupiają się na wyłonieniu dzieci, które mają trudności w komunikacji i relacjach społecznych.

– Do tej pory udało nam się przebadać ponad 500 dzieci– mówi Anna Chwałek. Na ten cel pieniądze przekazywał samorząd, w ubiegłym roku było to 6 tys. zł. – Co roku startujemy w konkursie ogłaszanym przez Urząd Miasta. W tym roku również przystąpimy – deklaruje szefowa stowarzyszenia. Jej zdaniem, ma to wymierne efekty. – To są wartościowe badania, którymi obejmujemy najmłodsze dzieci. Jesteśmy w stanie wyłapać te zagrożone autyzmem i skierować je później na pogłębioną diagnozę – podkreśla Chwałek, która ma już dorosłego syna z autyzmem. Doświadczenie specjalistów z ośrodka pokazuje, że już u rocznego malucha można dostrzec symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Rodzice z Białej Podlaskiej chętnie zgadzali się na udział dzieci w takich badaniach.

– Bo im wcześniej wykryjemy jakieś odchylenia, tym większe szanse na prawidłowy rozwój i ułatwienie funkcjonowania w grupie społecznej – zwraca uwagę prezes stowarzyszenia, która podczas wtorkowej wizyty marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Białej Podlaskiej zasugerowała, że należałoby to rozwiązać systemowo. – To moja sugestia, że skoro taki nacisk kładzie się teraz na zdrowie psychiczne dzieci, to może warto pochylić się nad takim powszechnym programem w żłobkach na terenie całego kraju– proponuje Chwałek.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia autyzm w Polsce występuje u 1 na 100 osób. To daje w sumie blisko 400 000 osób. Marszałek Tomasz Grodzki, który jest lekarzem chirurgiem, co prawda podzielił opinię prezes Wspólnego Świata, ale dobrych wiadomości ostatecznie nie miał.

– Senat w ustawie budżetowej na ten rok zapisał 2 mld zł na onkologię dziecięcą i 700 mln zł na psychiatrię. Te środki chcieliśmy zabrać ze wsparcia telewizji publicznej. Co się stało? W sejmie ta poprawka przepadła – przypomina Grodzki.

Z kolei, poseł Riad Haidar, również lekarz zaprosił szefową stowarzyszenia na posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw wspólnej polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. – W marcu chcemy dyskutować o zdrowiu psychicznym, również o autyzmie – zapowiedział. Anna Chwałek ma być jedną z ekspertek.

Przy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem Wspólnego świata do tej pory powstały już: środowiskowy dom pomocy, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki. W planach jest jeszcze budowa szkoły podstawowej.