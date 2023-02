Radni KO posłuchali marszałka z PiS. Będzie kolejne głosowanie w sprawie dyrektora szpitala

W grudniu bialska rada nie wyraziła zgody na zwolnienie Adama Chodzińskiego z tego stanowiska. Konieczność takiego głosowania dyktuje ustawa o samorządzie gminnym, bo dyrektor jest również miejskim radnym z klubu Zjednoczonej Prawicy. Ale marszałek Jarosław Stawiarski (PiS), zwrócił się do radnych o „ponowną analizę i głosowanie za odwołaniem dyrektora”.

– W poniedziałek wpłynął taki projekt uchwały od grupy radnych w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie pana Chodzińskiego z funkcji dyrektora szpitala. Jest on skierowany do procedowania przez komisję – mówi Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący Rady Miasta. – Projekt nie może wejść automatycznie do porządku obrad sesji, która odbędzie się 17 lutego. Taka możliwość istniałaby wtedy, gdyby pod projektem podpisał się cały klub radnych – tłumaczy Broniewicz.

To grupa radnych z Koalicji Obywatelskiej przygotowała taki projekt uchwały. – Zgodnie z prośbą marszałka grupa radnych złożyła taki projekt i będzie on wprowadzony do porządku obrad sesji – potwierdza Robert Woźniak, szef klubu KO.

We wniosku o odwołanie dyrektora, marszałek powołuje się na utratę zaufania do niego, m.in. wskutek pogorszenia sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Chodziński szeroko odniósł się do tych zarzutów w grudniu, tłumacząc m.in., że na gorsze wyniki wpłynęły ostatnie lata walki z Covid–19. Nie zmienia to faktu, że bilans za ubiegły rok najprawdopodobniej pokaże kilka milionów złotych straty.

Z kolei, rada społeczna szpitala poparła zamiary organu prowadzącego.

– Zarząd Województwa Lubelskiego czeka teraz na stanowisko Rady Miasta w przedmiotowej sprawie. Po otrzymaniu decyzji, zostanie ona poddana dalszej analizie – przekazuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka.

Niedługo szpital ma być oceniany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. – W dniach 22–24 lutego odbędzie się wizyta akredytacyjna. Jej celem jest ocena placówki pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych oraz uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego – potwierdza Magdalena Us, rzeczniczka WSzS. – Działania te będzie koordynował dyrektor.

Placówka zatrudnia 1,5 tys. osób. Obecnie, poszukuje specjalistów w dziedzinie neonatologii oraz chorób zakaźnych.