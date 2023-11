Seatem w drzewo. Kierowcę musieli wycinać z wraku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek tuż przed godz. 18 w Wólce Polinowskiej (powiat bialski). Kierujący seatem 47-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zanim na miejsce przychały służby, na numer alarmowy zadzwonił świadek informując o tym, że kierujący autem może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Na miejscu okazało się, że kierujący jest zakleszczony we wraku, a do jego wydobycia konieczne było rozcięcie fragmentu karoserii. Ostatecznie, mężczyznę udało się wydostać. Pogotowie zabrało go do szpitala. O tym, czy w chwili zdarzenia był trzeźwy okaże się na podstawie badania krwi.