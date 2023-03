Złota korona od Biereckich. Matka Boża Kodeńska uratowała żonę senatora

Przygotowania do rocznicowej uroczystości, która odbędzie się w połowie sierpnia trwają od kilku miesięcy.

– 26 lutego korona dotarła już do naszego sanktuarium. Zostaną umieszczone na wizerunku przez legata papieskiego 15 sierpnia– mówi ojciec Krzysztof Borodziej, kustosz tego miejsca. W ubiegłym roku, podczas audiencji generalnej pobłogosławił ją Papież Franciszek.

– Koronę wykonał znany polski artysta specjalizujący się w złotnictwie i bursztynnictwie, Dariusz Drapikowski z Gdańska. Umieścił w niej biały, miodowy i złoty bursztyn. W koronie Maryi znalazł się również kamień z groty Narodzenia w Betlejem, a w koronie Chrystusa – kamień z Golgoty– opowiada ojciec Borodziej.

– To, że te skarby znalazły się w koronie, było możliwe dzięki naszej pracy przy wielu dziełach, które trafiły do Ziemi Świętej. Nawiązałem tam kontakty, które umożliwiły mi pozyskanie tych kamieni. Nadają one dodatkową, niezwykle przejmującą symbolikę – powiedział dla tygodnika „Sieci” Drapikowski. Gdański twórca już wcześniej współpracował z kodeńskimi oblatami. Wykonał m.in. nową monstrancję.

Okazuje się, że głównymi sponsorami tego dzieła są senator Grzegorz Bierecki (PiS) i jego małżonka Marzena. – Swój bardzo duży wkład w przygotowanie koron dedykują Matce Bożej jako wdzięczność za uratowanie życia z ciężkiej choroby oraz dar zdrowia dla pani Marzeny– zdradzają oblaci z Kodnia.

Potwierdza to poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej, bliski współpracownik senatora. – Pani Marzena Bierecka przez 5 lat zmagała się z chorobą onkologiczną. Pan senator głęboko wierzy i my również, że to cudowne ozdrowienie nastąpiło dzięki modlitwom do Matki Bożej Kodeńskiej– zaznacza Stefaniuk. – Nawet lekarze, a są to światowej sławy profesorowie nie potrafią tego wyjaśnić, jak choroba ustąpiła. Wiem, że chcą na wykorzystać przypadek pani Biereckiej do badań naukowych, bo spotkali się pierwszy raz z taką sytuacją– przyznaje poseł.

Przypomnijmy, że kilka lat temu powstał fabularyzowany dokument „Błogosławiona wina” o cudownym obrazie Matki Boskiej z Kodnia. Jego produkcję zasponsorował Bierecki.

Zaproszenie na sierpniowe uroczystości otrzymał też Prezydent RP Andrzej Duda.

W 1631 roku, właściciel kodeńskiego majątku Mikołaj Pius Sapieha sprowadził tutaj obraz Madonny Gregoriańskiej. W 1723 roku wizerunek został udekorowany koronami papieskimi. Była to trzecia taka uroczystość na ziemiach Polski. Podczas zaboru rosyjskiego obraz Matki Bożej znalazł schronienie na Jasnej Górze. Powrócił do Kodnia w 1927 roku i od tego czasu sanktuarium opiekują się Misjonarze Oblaci.