Śmieciowa dziura w budżecie. Trzeba dołożyć z miejskiej kasy

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Wzrosną wynagrodzenia nauczycieli i budżetówki

– To, co dla nas najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na 2024 r. pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków – podkreślił premier Donald Tusk. To m.in. podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników sfery budżetowej, finansowanie in-vitro czy telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie rząd będzie kontynuował dotychczasowe działania, w tym m.in. realizację programu Rodzina 800+ czy wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury.