Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej

Na zakręcie drogi wojewódzkiej numer 806, 31–letni kierowca w pewnym momencie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie mężczyzna zginął na miejscu. Był to obywatel Mołdawii. W seacie był jeszcze pasażer, który odniósł obrażenia. Został on przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Okoliczności wypadku wyjaśnia na miejscu policja pod nadzorem prokuratora. W Jelnicy, gdzie doszło do zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu.