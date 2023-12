"Spierać się, nawet mocno, ważne by merytorycznie". Tajemniczy blog o Białej Podlaskiej

Czym jest Biała Podlaska’21?

– Nasz blog powstał pod koniec 2021 roku. Jednak liczba w nazwie to przede wszystkim nawiązanie do XXI wieku. Chcemy pisać i rozmawiać z czytelnikami właśnie o mieście na miarę nowego wieku. Czyli według nas – o nowoczesnym, zielonym i ekologicznym, opartym na transporcie publicznym, pieszym i rowerowym, z transparentnym samorządem, z niskimi podatkami i zrównoważonym budżetem oraz silną aktywnością swoich obywateli. O takiej Białej marzymy. I wierzymy, że to możliwe. Nasz blog ma być też pewnego rodzaju „agorą”. Potrzebujemy miejsca, które inicjowałoby i tworzyło przestrzeń do publicznej, twórczej dyskusji o najważniejszych dla Białej sprawach. Tak, by bialczanie o różnych poglądach mogli spierać się ze sobą, nawet mocno, ważne by merytorycznie i kulturalnie.

Kim jesteście?

Jesteśmy małą grupą znajomych, dla których wspólną pasją jest Biała Podlaska. Są wśród nas głównie osoby w trakcie studiów, które interesują się na przykład inwestycjami drogowymi i kubaturowymi, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, ekologią czy samorządem, polityką i prawem lokalnym. Stąd tak różnorodna tematyka na naszym blogu, ale zawsze dotyczy ona najważniejszych spraw miasta.

Dlaczego tworzycie to wszystko anonimowo?

W ogóle nie zależy nam na „autopromocji” czy popularności. To nigdy nie było celem tej inicjatywy. Poza tym, od początku chcieliśmy nie tylko opisywać, ale też komentować sprawy publiczne. Odważnie, bez owijania w bawełnę. Chwalić rzeczy dobre i dobitnie krytykować te szkodliwe. Ale nasza działalność jest czysto hobbistyczna i niekomercyjna. Ta anonimowość ma oczywiście swoje wady, ale przede wszystkim daje nam większą swobodę, bo nie musimy „gryźć się w język”. Możemy śmiało poruszać nawet najtrudniejsze i najbardziej kontrowersyjne tematy.

Czy według was brakuje informacji na bialskim rynku?

W dzisiejszych czasach problemem jest raczej nie brak, a nadmiar informacji. To też była jedna z idei, leżących u podstaw naszej inicjatywy, by informować o rzeczach realnie ważnych dla Białej Podlaskiej. My, jako pasjonaci, możemy pozwolić sobie na to, żeby publikować dużo rzadziej, ale na przykład nie tylko podać wartość inwestycji drogowej, lecz również przeanalizować i ocenić metr o po metrze proponowane rozwiązania, zamieścić i opisać fragmenty dokumentacji.