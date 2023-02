Spór o sprzedaż miejskich gruntów. Dziesiąta próba nie powiodła się

Dyskusja na nowo odżyła podczas piątkowej sesji Rady Miasta. Najpierw, nie powiodła się dziesiąta już próba nakłonienia radnych do zbycia miejskich gruntów przy ulicach Brzegowej (ponad 2 hektary) i Elektrycznej (1,6 hektara). Przeciwni są radni Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej.

– Ten projekt kolejny raz jest powielony w niezmienionej wersji, z treści uzasadnienia niewiele wynika. Gdyby ze strony prezydenta była wola współpracy, to dokument już dawno zostałby uzupełniony o nasze uwagi – zauważa Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący rady. Jego zdaniem, grunty miejskie należy sprzedawać „kierunkowo”. – To znaczy konkretnemu inwestorowi, który jednocześnie zobowiązuje się, że w ciągu określonego czasu posadowi na danej działce inwestycję, która przynosi wymierne korzyści budżetowe dla miasta, choćby w postaci odprowadzanych podatków – tłumaczy Broniewicz. W jego ocenie, samo zbycie tylko po to, by załatać budżetową dziurę jest nietrafione. – Brakuje u nas prawdziwej polityki w zakresie nieruchomości – ubolewa.

Tymczasem, prezydent Michał Litwiniuk (PO) przypomina, że terenami przy Elektrycznej i Brzegowej rzeczywiście zainteresowani są przedsiębiorcy, ale nie wiadomo z jakiej branży. – Chcą rozwijać swoje interesy. To biznesmeni z Białej Podlaskiej, ale z uwagi na konkurencję, nie chcą się ujawniać. Tymczasem, upór dwóch klubów radnych powoduje, że biznes będzie uciekać poza miasto– obawia się prezydent.

Projekty uchwał w tej sprawie radnym przedstawiono już po raz dziesiąty. – To dalsze przedkładanie tego jest zabawne– przyznaje radny Henryk Grodecki (ZP). Ale prezydent nie wycofa się. – Nie mamy się czego wstydzić i będziemy proponować radzie to dalej, pewnie do końca kadencji. To odpowiedzialność za rozwój miasta – stwierdza.

Okazuje się, że na prośbę radnych miasto wykonało nawet operaty szacunkowe tych gruntów, które wstępnie wyceniono łącznie na kilka milionów złotych.

– Ale operaty przedawniają się po 12 miesiącach i tak się właśnie dzieje w tym przypadku. A skoro radni nie wyrazili zgody na skierowanie działek na zbycie w formie przetargu, to w ten sposób zmarnowali pieniądze podatników– ocenia Michał Litwiniuk.

Sama wycena gruntów przy ulicy Brzegowej kosztowała 1660 zł (brutto), a przy ulicy Elektrycznej 999 zł (brutto).

Na ten samej sesji, urzędnicy przedstawili jeszcze dwie dodatkowe propozycje sprzedaży działek, tym razem mniejszych, przy ulicy Ceglanej i Radziwiłłowskiej. Mają być one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W tym wypadku radni, chociaż niejednogłośnie, to jednak udzielili zgody na ich zbycie. – To wygląda jak koncert życzeń. Raptem na komisjach nikogo nie obchodziło, kto kupuje i za ile. Nie wiem, czym się sugerujecie, jakimi kryteriami. Czy chcecie zrobić na złość prezydentowi– dziwi się Robert Woźniak, szef klubu KO. W ten sposób zwracał się do kolegów ze Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej. Wywołani do tablicy, radni tłumaczą, że nie należy zestawiać ze sobą działek inwestycyjnych z tymi mniejszymi pod mieszkalnictwo. – To głębokie nieporozumienie. To są dwa różne rodzaje gruntów. Poza tym, każdy przedsiębiorca wie, że sprzedać tereny inwestycyjne można zawsze, a kupić jest ciężko– zwraca uwagę radny Bartłomiej Kuczer (Biała Samorządowa). – Wiedząc, że mamy takie grunty, można pomyśleć o budowie farmy fotowoltaicznej, która ograniczyłaby koszty za energię choćby w miejskich instytucjach– proponuje Kuczer. Jednak, pomysł nie zyskał aprobaty urzędników.

Pierwszy raz sprawa sprzedaży miejskich działek, o które toczy się spór, pojawiła się na sesji pod koniec 2021 roku.

Jak wynika z informacji, o którą wnioskował przewodniczący rady na przestrzeni lat 2010– 2022 samorząd sprzedał w sumie 29 działek. – Dostałem listę i odwiedziłem te miejsca. Większość zarasta krzakami– stwierdza na koniec Broniewicz.