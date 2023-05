Lubelskie: Stadnina chce uczyć młodzież kultury jeździeckiej

Słynąca z hodowli koni arabskich stadnina przez ostatnie lata przechodziła burzliwą zmianą prezesów. Kilka miesięcy temu, pracownicy powiedzieli dość i protestowali przeciwko powołaniu na to stanowisko Hanny Sztuki. Ostatecznie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z tej nominacji się wycofał i funkcję prezesa powierzył Marcinowi Oszczapińskiemu związanemu wcześniej ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Kadra stadniny to zaakceptowała.

W niedzielę nowe kierownictwo pilotażowo chce uruchomić Akademię Młodego Jeźdźca.

– Liczymy, że zaszczepimy w młodych ludziach kulturę jeździecką. Będzie to również okazja do nauki obycia z końmi i zapoznania z tradycją jazdy konnej – mówi Przemysław Bartoszek, wiceprezes stadniny, na co dzień lekarz weterynarii. – To może być alternatywa dla spędzania czasu dzieci i młodzieży przed komputerem i smartfonem.

Program jest bogaty. – Nauczymy, jak siodłać i czyścić konie. Ale będzie też zwiedzanie naszych obiektów i gry terenowe – zapowiada wiceprezes.

Pilotażowe zajęcia będą bezpłatne.

– Jeśli będzie zainteresowanie w kolejne weekendy, to wpiszemy akademię do naszego stałego kalendarium. Wtedy udział będzie płatny, bo mamy wykwalikowaną kadrę, która podejmie się tego – zaznacza Bartoszek.

Zainteresowani udziałem w zajęciach, które rozpoczną się w niedziele, 28 maja o godz. 9 powinny się zapisywac dzowniąc pod numer telefonu 603507033 lub pisząc na adres turystyka@skjanow.pl

Również w niedzielę w stadninie planowane jest otwarcie plenerowej wystawy poświęconej armii generała Andersa.

– Wiemy, że gdy Anders stacjonował na Białorusi często odwiedzał janowską stadninę, bo był zapalonym sportowcem i amatorem wyścigów konnych – opowiada wiceprezes. Wystawę będzie można oglądać od godz. 15. – Wtedy też odbędzie się spotkanie z wnukiem żołnierza armii generała Andersa, Zbigniewem Nieściorukiem oraz Radosławem Skowronem, ułanem kawalerii ochotniczej, potomkiem polskich Tatarów – dodaje Bartoszek.

Poza nową inicjatywą, stadnina rozpoczęła już przygotowania do sierpniowej aukcji Pride of Poland. Niedawno zakończyła się tu sesja zdjęciowa koni aukcyjnych.