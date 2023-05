Stary spichlerz może tętnić kulturą. Trzeba oddać głos

– Im więcej osób zgłosi zabytek, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Fundację Most the Most. Po 21 maja zostanie wybrany zwycięski obiekt z województwa lubelskiego – mówi Marta Muszyńska z międzyrzeckiego ratusza. Inicjatywa zgłoszenia starego spichlerza do konkursu wyszła od mieszkańców, ale miasto ją promuje.

Budynek znajduje się na terenie zespołu pałacowo–parkowego Potockich. Powstał w 1890 roku. Do tej pory zachowały się na przykład drewniane zdobienia szczytów, ale obiekt nie jest użytkowany. To się może zmienić. – Zabytek może stać się centrum kultury, miejscem służącym mieszkańcom, na przykład przestrzenią do spotkań, organizacji koncertów, wystaw, spotkań dyskusyjnych – tłumaczy Muszyńska.

W konkursie „Nasz zabytek” fundacji Most the Most można uzyskać nawet 1 mln zł dotacji na rewitalizację.

Zgłoszenia elektroniczne poprzez stronę fundacji www.mostthemost.pl/nasz–zabytek/ trzeba wysyłać do 21 maja. Organizatorzy przekonują, że w ten sposób budują konkretne i wymierne zaangażowanie społeczne. – W poprzednich edycjach konkursu otrzymaliśmy ponad 8,5 tys. zgłoszeń od mieszkańców, co świadczy o tym, że projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem i pozwala na zwrócenie uwagi na bogactwo zabytków w Polsce – tłumaczą przedstawiciele fundacji. Obecnie, trwa remont pałacu Potockich, gdzie znajdą się pracownie Miejskiego Ośrodka Kultury. Otwarcie zaplanowano po wakacjach.