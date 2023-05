Studenci AWF przejęli władzę w mieście. Właśnie rozpoczęły się juwenalia

We wtorek kolorowy, studencki korowód przeszedł z uczelni na plac Wolności.

– Najlepiej bawią się studenci AWF – skandowali młodzi ludzie.

Niektórzy wybrali ciekawe przebrania. – Chyba z tego słyniemy. To fajna zabawa, my postawiłyśmy z koleżankami na styl rodeo– opowiada Klaudia, studentka kosmetologii. – Juwenalia AWF to najlepsza impreza w mieście – przekonuje.

Najpierw jednak, symboliczne klucze do miasta przekazał samorządowi studenckiemu prezydent Michał Litwiniuk.

– Bawcie się dobrze i odpowiedzialnie – powiedział do młodych prezydent. Wcześniej studenci przygotowali mu niespodziankę: rywalizację w wyścigu samochodów napędzanych siłą pedałowania na rowerze.

We wtorek studenci rozkręcają imprezę na terenie uczelnianego kampusu. A środa to dzień koncertów, które startują od godz. 15 w miejskim amfiteatrze. Wystąpią: Abluminat, Sidor i Repcak, Kret Xdreamu, JackDaw, AWM, Cetty i Pietro, Zarzycki i Filipek. Gwiazdą ma być Tede, który na scenie pojawi się o godz. 21.