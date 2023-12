Świąteczne korki. A tu remont przejścia na najbardziej zatłoczonej ulicy w mieście

– Fajnie, że utrudnienia są przed samymi świętami, kiedy ruch zarówno na drogach jak i przy centrach handlowych jest największy– denerwuje się pan Dariusz. Remontowane przejście znajduje się tuż przed centrum handlowym SAS przy ulicy Sidorskiej. – Do piątku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym– poinformowali we wtorek urzędnicy. Ale mieszkańcy skarżyli się na przeszkody już w poniedziałek. – Na przedmiotowym odcinku została ograniczona dopuszczalna prędkość do 30 km/h oraz zwężony pas ruchu w obu kierunkach. Dodatkowo w szczególnych przypadkach ruch będzie sterowany ręcznie– uprzedza ratusz. W popołudniowych godzinach tworzą się przez to ogromne korki.

– Uważam, że okres poświąteczny byłby zdecydowanie korzystniejszy na tego typu prace. W pobliżu jest przedszkole i dużo zakładów pracy, niektórzy będą mieli wtedy wolne– zauważa pani Katarzyna.

Tymczasem urzędnicy tłumaczą, że chcieli wykonać modernizację dwóch przejść przy ulicy Sidorskiej i Kolejowej wcześniej, ale nie było chętnych wykonawców. – Pierwsze zamówienie zostało ogłoszone 27 września, ale nie wpłynęła żadna oferta – przyznaje Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg. Podobnie było za drugim razem. – Następnie, zmniejszyliśmy zakres zamówienia do modernizacji przejścia przy ulicy Sidorskiej– zaznacza Tychmanowicz.

Niestety, wówczas również skończyło się to niepowodzeniem i dopiero za czwartym razem, udało się wyłonić wykonawcę, czyli zakład Telbial z Białej Podlaskiej. – Poza tym, warunki pogodowe od połowy listopada do połowy grudnia uniemożliwiały przeprowadzenie robót drogowych– dodaje jeszcze pani naczelnik. A termin gonił ratusz, bo to zadanie z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, które powinno być zakończone jeszcze w tym roku. – Niebawem piesi przechodzący przez jezdnię w tym miejscu będą bezpieczniejsi– zapewniają urzędnicy.

Pojawi się tu bowiem dodatkowe oświetlenie, a także wyspa z azylem dla pieszych. Ostatnio, o doświetlenie przejść dla pieszych, nie tylko w tym miejscu, apelowali miejscy radni.