Szef MSWiA w Terespolu: Kolejny zakaz dla Rosjan. A na Bugu elektroniczna zapora

Orlęta Spomlek postraszyły Wieczystą, ale nie zdobyły w Krakowie nawet punktu

Szkoda, że nie przyznają punktów za styl – mogą powiedzieć piłkarze Orląt Spomlek. W sobotę drużyna z Radzynia Podlaskiego wybrała się do Krakowa na mecz z Wieczystą. Do przerwy było 1:1, w końcówce biało-zieloni postraszyli faworyta i ogólnie zagrali całkiem niezłe zawody. Marne to jednak pocieszenie skoro przegrali 2:3 i nadal pozostają jedyną drużyną w grupie czwartej, która w tym sezonie nie wygrała.