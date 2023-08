Sześć godzin aukcyjnej rywalizacji. Miliony euro za polskie konie

– To był udany spektakl i dobra sprzedaż. Na to wszyscy czekaliśmy– stwierdził tuż po aukcji Krzysztof Kierzek, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, główny organizator wydarzenia. Trudno się nie zgodzić, bo ostatni tak dobry wynik, a nawet lepszy Pride of Poland miała w 2015 roku, gdy szefem janowskiej stadniny był jeszcze ceniony w branży Marek Trela. Wtedy za sprzedane konie państwowe stadniny zarobiły 4 mln euro. Po zwolnieniu Treli przez mocodawców z PiS, z aukcją było już tylko gorzej.

– Ten wynik jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Kwota satysfakcjonuje nas wszystkich– podkreśla Waldemar Humięcki, prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nadzoruje stadniny.

Łatwo jednak policzyć, że to Michałów zgarnie najwięcej ze sprzedaży, bo w sumie 1,596 mln euro. A do Janowa za 6 sprzedanych koni wpłynie tylko 327 tys. euro. – To zazwyczaj było tak, że Michałów więcej zarabiał. Ta proporcja mniej więcej wynosiła 70 proc. więcej dla tej stadniny. Ale myślę, że wynik stadniny w Janowie również poprawi jej kondycję– zaznacza Humięcki.

Z 23 wystawionych koni, 9 nie znalazło nabywców. To dlatego, że proponowane przez klientów ceny nie przebijały tzw. „wartości minimalnych” określonych przez właścicieli.

– Ten rynek jest trudny i wymagający. Pewne wahnięcia dotyczą nie tylko Polski, tak jest na całym świecie– tłumaczy Andrzej Wójtowicz, hodowca z Bełżyc, pełnomocnik dyrektora KOWR ds. hodowli koni. – Tendencje są takie, że bardziej patrzy się teraz na klacze młode, a te 10–letnie uważane są jako stare. Nabywcy coraz mniej są zainteresowani hodowlą, a raczej wolą mieć gotowy produkt, który będą wystawiać na pokazach– podkreśla Wójtowicz.

W sumie, przy aukcyjnych stolikach zasiadło ponad 40 kupujących: ze Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Szwecji, Belgii, Syrii, Kataru czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

– Oddźwięk ze strony klientów mamy pozytywny. Dobrze wiedzieliśmy, kto licytuje. To znani gracze w branży. Nie dostrzegamy ryzyka uchybień. Poza tym, wprowadziliśmy zabezpieczenia w regulaminie dotyczące kwestii kupna– przekonuje prezes PKWK. W ten sposób odnosi się do ubiegłorocznej klapy. Za wylicytowane wówczas konie nie zapłacił Francuz, m.in. 400 tys. euro za gniadą klacz Esmeraldię i 220 tys. euro za Poganinkę ze stadniny w Michałowie, ani 115 tys. euro za Egirę z Białki i 220 tys. euro Euzonę z Janowa Podlaskiego. Po podliczeniu wyszło, że wynik aukcji to nie blisko 1,6 mln euro, tylko 641 tys. euro.

Nie zmienia to faktu, że ostatnie dwa lata janowska stadnina zakończyła na plusie. Ubiegłoroczny wynik to 165 tys. zł. A jeszcze w 2020 roku strata wynosiła ponad 3,5 mln zł