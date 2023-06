Tłumy mieszkańców nad Krzną. Puścili kaczki dla chorego Stasia

– Usłyszeliśmy od znajomego o tym wydarzeniu. Przy okazji dobrej zabawy, mamy tu szczytny cel. To dobra lekcja dla dzieci – mówi pani Lidia, która przyszła nad Krznę z rodziną. – Zamiast chodzić po sklepach w handlową niedzielę, woleliśmy puścić kaczki.

W sumie rzeką popłynęło ich kilkaset. – Na początku zamówiliśmy 500 sztuk, ale dokupiliśmy jeszcze 400, bo było ogromne zainteresowanie – przyznaje Janusz Matusiak, szef bialskiego klubu rotarian, który już szósty raz zorganizował wyścig. – Przez te wszystkie edycji przekazaliśmy w sumie ponad 80 tys. zł na rzecz potrzebujących. W tym roku pomagamy nieuleczalnie choremu Stasiowi.

Charytatywna akcja przyciąga tłumy mieszkańców. – Bo taka jest istota, że to również piknik rodzinny i integracja. W tych trudnych czasach, udaje nam się zjednoczyć ludzi w takim niesamowitym celu – cieszy się Matusiak.

A jeszcze bardziej zadowolony jest Jakub Motyczka, ojciec 6–latka.

– Staś ma bardzo rzadką chorobą genetyczną Taya–Sachsa, która jest nieuleczalna. Statystyki mówią, że co roku na świecie rodzi się jedno dziecko nią dotknięte – opowiada pan Jakub. – Ta choroba powoduje umieranie mózgu. Nasz Staś chodzi i mówi, ale z czasem to zaniknie. Możemy pomóc mu poprzez rehabilitację, ale zdajemy sobie sprawę, że zwykle kończy się to śmiercią w wieku ok. 16 lat.