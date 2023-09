To będzie zakupowe szaleństwo. Znamy datę otwarcia Karuzeli

Kompleks przy ulicy Łomaskiej, na działce po dawnej Bialskiej Fabryce Mebli, tworzą trzy budynki o łącznej powierzchni blisko 28 tys. mkw. A w środku 30 sklepów. Według właściciela to największy obiekt handlowy w regionie. A w mieście na pewno.

Wiadomo, że swoje punkty otworzą tu takie marki jak: Reserved, Sinsay, House, Cropp, CCC, Pepco, 4F, Media Expert, Rossmann czy keas. Pojawią się też szyldy do tej pory nieobecne w mieście, to na przykład: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Zakupy spożywcze będzie można zrobić w Lidlu, a meble kupić w salonie Agata. – To jednak nie koniec niespodzianek. Do końca roku planowane jest również uruchomienie sklepu Bricomarché. Klienci znajdą tam produkty do majsterkowania czy ogrodnictwa– zapowiada Marcin Markowski, rzecznik prasowy Karuzela Holding.

Miłośnicy zakupów powinni zapamiętać te datę – 13 września o godz. 9 – bo to właśnie zaplanowano przecięcie wstęgi. Huczne świętowanie potrwa aż dwa dni.

Będzie można polować na okazje. – Chcemy w wyjątkowy sposób powitać pierwszych naszych gości, dlatego w dniach 13–14 września w godzinach 12–18 będzie można liczyć na mnóstwo atrakcji, które pozwolą wszystkim miło spędzić czas. Każdy znajdzie coś dla siebie– zapewnia rzecznik. – Wielu naszych najemców przygotowało rabaty i akcje promocyjne na te dni– dodaje Markowski.