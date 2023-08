Tysiące pielgrzymów na Światowych Dniach Młodzieży. Zagrał dla nich zespół z Białej Podlaskiej

To wyróżnienie spotkało Full Power Spirit, grupę z nurtu muzyki chrześcijańskiej. – W poniedziałek wystąpiliśmy na wielkim stadionie w ramach projektu „Polska Lizbona”. Słuchało nas kilka tysięcy osób nie tylko z Polski. Daliśmy z siebie ponad 100 procent. To była prawdziwa energia, która wróciła od ludzi ze zdwojoną siłą. Pod sceną był ogień gorących serc– relacjonuje nam prosto z Lizbony Marek Dzyr, jeden z członków bialskiego zespołu. – Wielu pielgrzymów podchodziło później do nas i dziękowało. To nas ogromnie cieszy – przyznaje.

Oprócz Full Power Spirit, na stadionie zagrali też inni chrześcijańscy raperzy, m.in. Cukier, Arkadio czy Tau. W tym miejscu odbywają się również spotkania z artystami czy duchownymi.

Do Lizbony przyleciało już ok. 30 tys. Polaków. W środę dotarł tam również Papież Franciszek. – To będzie wydarzenie pod znakiem nadziei, uosabianej przez młodzież świata, zranionego przez wojnę i cierpienie – podkreśla w komunikacie stolica apostolska. To pokój na świecie ma stanowić centrum modlitw ŚDM.

– Jestem zachwycony, zarówno miejscem jak i ludźmi. Otwartość na drugiego człowieka jest tu ogromna, a organizacja perfekcyjna. Cały czas słyszymy mnóstwo języków wokół. Ktoś kogoś pozdrawia w metrze, życzy dobrego dnia– opowiada Dzyr. Bialska grupa wystąpi jeszcze w czwartek na koncercie pod hasłem „Biblia Polska”, który będzie transmitowany na YouTube Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 1,5 mln pielgrzymów z całego świata podczas tegorocznych ŚDM, które potrwają do niedzieli.