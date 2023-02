„Uwolnić Andrzeja Poczobuta”. Protest i milczenie konsula Białorusi

– Na Białorusi dzieje się wielkie bezprawie. Na 8 lat łagru skazany został dziennikarz Andrzej Poczobut. Nie wiadomo, czy przeżyje w tych zaostrzonych warunkach. A przecież walczył o prawdę – przypomina Stanisław Dembowski z bialskiego koła Komitetu Obrony Demokracji. Przytacza „kuriozalne zarzuty” jakie postawiono Polakowi. – Uznano go za winnego „działań mających na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym" oraz "wzywania do działań na szkodę Białorusi”.

Zdaniem Dembowskiego, takie akcje, jak ta pod konsulatem są potrzebne.

– Kropla drąży skałę. Jeśli nic nie zrobimy, efektu nie będzie. Trzeba podejmować jakiekolwiek działania – przekonuje działacz KOD.

Protestujący zamierzali przekazać konsulowi petycję w sprawie uwolnienia Poczobuta. – Liczymy, że konsul nada tej petycji dalszy bieg –mówił jeszcze przed próbą wejścia do środka Dembowski. Niestety, domofon milczał, chociaż wiadomo było, że urzędnicy byli w budynku. Protestujący zostawili pismo w skrzynce na listy.

– Potępiamy takie prześladowania więźniów politycznych. To postępujący proces odbierania wolności obywatelskiej na Białorusi. To jest dyktatura i jeśli nie będzie reakcji międzynarodowej, to nic nie wskóramy – dodaje z kolei Magdalena Bielska, szefowa lubelskiego KOD.

Pod konsulat przyszli też Białorusini mieszkający w Białej Podlaskiej.

– Od 4 lat nie byłem w swoim kraju, bo jak tam wjadę, to mnie od razu zakują w kajdanki. Uciekłem, bo mnie ścigali po tym jak pisałem nieprzychylne komentarze o Łukaszence w internecie – przyznaje Sergiej.

A Tamara i Jurij od roku mieszkają i pracują w Białej Podlaskiej. – Przyszliśmy tutaj, by pokazać nasze wsparcia dla Poczobuta. To wolny człowiek, nie powinien trafić do łagru. Ale niestety na Białorusi jest dyktatura i my od tego reżimu uciekliśmy – tłumaczą.

Andrzej Poczobut to 49–letni działacz polskiej mniejszości, członek Związku Polaków na Białorusi i znany dziennikarz z Grodna. Został zatrzymany w marcu 2021 roku. Od tego momentu stale przebywa w areszcie. Nie miał możliwości spotkania z rodziną. W sumie, w białoruskich więzieniach przebywa obecnie ponad 1400 więźniów politycznych. W 2022 roku ponad 3 tys. Białorusinów złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Obywatele tego kraju są obecnie drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Łącznie, to już ponad 50 tys. osób.