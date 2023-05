W Białej Podlaskiej będzie można pójść na plażę

Urzędnicy wybrali już lokalizacje. To okolice pawilonu edukacyjnego przy ulicy Żurawiej oraz kładki na rzece przy ulicy Droga Wojskowa. W pierwszym miejscu, oprócz typowej plaży z piaskiem, projektant ma wytyczyć m.in. boisko do siatkówki, stoły do gry w szachy, stanowisko na grilla, ławki, leżanki, scenę z desek czy altanę. W pobliżu ma się też znaleźć wydzielona strefa ogródków działkowych ze szklarnią. Jeśli zaś chodzi o plażę w rejonie Drogi Wojskowej, to tam również będzie podobnie, ale już bez boiska. Projektant będzie miał 5 miesięcy by to opracować. W budżecie zabezpieczono na ten cel 120 tys. zł.

Ale takie miejsce rekreacji z piaskiem powstanie jeszcze u zbiegu ulicy Brzegowej i Łukaszyńskiej, w pobliżu ścieżki rowerowej. Oprócz plaży, stanie tam również tężnia solankowa. To inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Realizuje ją firma Kryształowy Świat z Libiąża. Ma być gotowa do listopada. A koszt to ok. 930 tys. zł.