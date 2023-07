Kolejkę do okienka urozmaici wystawa. Niepublikowane dotąd zdjęcia PWS

Wszystko w ramach obchodów 100–lecia powstania tej prężnej fabryki, która niestety nie przetrwała do czasów współczesnych, bo zbombardowali ją Niemcy podczas II Wojny Światowej. – Na planszach prezentujemy niepublikowane dotąd nigdzie zdjęcia, które mieliśmy w naszych zbiorach– mówi Rafał Izbicki, dyrektor Muzeum Południowego Podlasia.

Będzie można je oglądać do końca sierpnia. – Dla nas wszystkie fotografie związane z PWS są cenne, bo zachowało się ich stosunkowo niewiele. Dlatego apelujemy do mieszkańców, by przekazywali swoje archiwa do nas, a my je będziemy prezentować– podkreśla Izbicki.

Założona w 1923 roku fabryka przez 16 lat swojego funkcjonowania wyprodukowała ponad 1500 samolotów, w tym własne konstrukcje sygnowane znakiem PWS. – Liczymy, że poprzez wystawę przybliżmy historię mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży, bo później plansze będą pokazywane w szkołach– zapowiada dyrektor muzeum.

Obecnie, te tradycje kultywuje Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP m.in. poprzez izbę pamięci, w której odbywają się prelekcje dla uczniów. – Gdyby nie wojna, fabryka byłaby dziś pewnie wielkim koncernem, bo były plany poszerzenia działalności– przyznaje pilot Wiesław Sokołowski.

16 września podczas głównych uroczystości rocznicowych, przy ulicy Łomaskiej stanie trzymetrowa replika samolotu PWS–26. Budują ją pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. – Finalizujemy prace przy samej konstrukcji, a za kilka dni zaczniemy malowanie. W oryginale samolot był z drewna pokrytego płótnem. A my robimy to z aluminium, tak by monument był solidny i przetrwał długie lata– zaznacza Ryszard Dołęga, dyrektor placówki.

Na terenie, gdzie stacjonowała wytwórnia pracują teraz archeolodzy. To pierwsza taka inicjatywa ze strony badaczy. Wiadomo, że zajmowała ponad 30 hektarów. A jej hale mieściły się w rejonie dzisiejszej ulicy Dokudowskiej oraz w pobliżu centrum handlowego SAS.

16 września do Białej Podlaskiej mają przyjechać dowódcy sił zbrojnych z całej Polski. Zwieńczeniem będzie koncert Marcina Wyrostka dla wszystkich mieszkańców w sali widowiskowej filii AWF.