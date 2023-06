W rzece znaleziono zwłoki. Potrzebne będzie badanie DNA

Ta drużyna nigdy się nie poddaje! Motor Lublin pokonał Kotwicę i w niedzielę zagra o awans do Fortuna I Ligi w Olsztynie

Piłkarze Motoru po raz kolejny udowodnili, że grają do końca. W środę, przy okazji meczu barażowego o awans do Fortuna I Ligi przegrywali z Kotwicą Kołobrzeg 0:1 aż do trzeciej minuty doliczonego czasu gry. Po chwili doprowadzili jednak do dogrywki po golu Piotra Ceglarza, a w 116 minucie zwycięską bramkę zdobył Dawid Kasprzyk. W efekcie, podopieczni Goncalo Feio o promocję na zaplecze ekstraklasy zagrają w niedzielę ze Stomilem Olsztyn.