Walka o Senat. Twórca SKOK-ów z milionami na koncie kontra hodowca indyków i zagorzały obrońca rolników

Chociaż Prawo i Sprawiedliwość nie zaprezentowała jeszcze oficjalnych list kandydatów, to wiadomo, że o reelekcję z okręgu nr 17 (miasto Biała Podlaska, powiaty: bialski, radzyński, parczewski) ubiegać się będzie 60–letni senator Grzegorz Bierecki. W Senacie zasiada od trzech ostatnich kadencji. W ostatnich wyborach, zagłosowało na niego ponad 68 tys. osób.

– Trzy najważniejsze cele, które postawiłem sobie zaczynając pracę w Senacie są dzisiaj realizowane. To autostrada A2 do granicy państwa. Drugi do przywrócenie jednostek wojskowych na ścianie wschodniej. Dzisiaj mamy już przecież wojsko w Białej Podlaskiej, a wkrótce powstanie garnizon w Radzyniu Podlaskim– zapowiada Grzegorz Bierecki, twórca systemów SKOK.

– A po trzecie, zabiegałem o rozbudowę portu przeładunkowego w Małaszewiczach. To filary pewnego rozwoju tego regionu –przekonuje senator, który na co dzień mieszka w Gdyni, ale ostatnio coraz częściej przyjeżdża na południowe Podlasie, na przykład na dożynki. Do zdjęć pozuje wspólnie z posłem Dariuszem Stefaniukiem (PiS) z Białej Podlaskiej.

PiS ma ogłosić listy kandydatów do Sejmu i Senatu na przełomie sierpnia i września. Ale Bierecki już teraz sam potwierdza, że chce kontynuować swoją „misję”.

– Trzeba teraz przypilnować, by te wszystkie inwestycje doszły do skutku. Zobowiązuję się, aby to robić, bo doprowadziliśmy przecież do tego, że rząd PiS gwarantuje rozwój Polski wschodniej, ale są tacy, którzy chcieliby nam w tym przeszkadzać– sugeruje senator, który jest najbogatszym przedstawicielem wyższej izby parlamentu. W 2022 roku zarobił ponad 9,7 mln zł, w tym ponad 9,3 mln zł to dochody z udziałów i z zarządzania w różnych spółkach. Co polityk robi z taki pieniędzmi? Na przykład finansuje nowe złote korony dla Matki Bożej Kodeńskiej.