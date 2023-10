Wybory 2023. Mieszkańcy Białej Podlaskiej ruszyli do urn

Po godz. 11 w obwodowej komisji numer 20 przy ulicy Akademickiej ustawiła się już kolejka. – Przyszłam z wnuczką, bo od maleńkości trzeba przyzwyczajać. To dla niej lekcja patriotyzmu– mówi nam pani Bogusława. – Chodzi o dobro naszej Polski. Zawsze głosuję – przyznaje starsza pani.

Z kolei, Ela i Kuba, chociaż na co dzień pracują w Warszawie, przyjechali do swojego rodzinnego miasta specjalnie na głosowanie. – To nasz obowiązek, zwłaszcza w obecnych wyborach. Skoro mamy takie prawo, trzeba z niego skorzystać– mówią młodzi. – Każdy głos ma znaczenie. Wśród naszych znajomych była duża mobilizacja, by głosować – podkreśla Kuba.

>>> WYBORY 2023. Tak dziś głosuje Lubelskie <<<

Mieszkańcy mogą głosować w 29 komisjach. W 55–tysięcznej Białej Podlaskiej uprawnionych do głosowania jest ponad 45 tys. obywateli. –Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o czasie. A głosowanie przebiega bez żadnych incydentów– informuje nas Ewa Adamiak dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej

W okręgu wybieramy 12 posłów oraz jednego senatora. A w referendum odpowiedzieć możemy na cztery pytania,