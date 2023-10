WYBORY 2023. Lubelskie już głosuje. Mieszkańcy wybierają posłów i senatorów

Zamość, godz. 6.54. Tuż przed otwarciem. Bo to obowiązek

Pani Barbara Adamczyk z Zamościa wyszła z domu już po godz. 6. Ma 77 lat, po wypadku porusza się o kulach. Powolutku poszła do najbliższego lokalu wyborczego.

– Biorę udział w głosowaniu, bo to przecież mój obowiązek – tłumaczy zamościanka. Dodaje, że robi to, bo chce żyć w kraju, w którym nie będzie musiała, jak to było kiedyś po paszport chodzić na posterunek policji. – Nie chcę też, żeby nam granice zamknęli. Mam swoje lata, ale chciałabym jeszcze popodróżować po świecie – tłumaczy pani Barbara.

Wspomina, że przez całe swoje dorosłe życie wybory opuściła tylko dwukrotnie: raz, gdy była za granicą, a drugi, kiedy poważnie chorowała.

Była pierwszą osobą przy drzwiach obwodowej komisji wyborczej nr 18 na os. Zamoyskiego w Zamościu, gdy otwierano ten lokal wyborczy. Wkrótce okazało się jednak, że powinna wybrać się do innego. Sędziwa mieszkanka Zamościa przeszła więc kiladziesiąt metrów dalej. Pobrała karty do głosowania, a później wrzuciła je do urny.