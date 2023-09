Wybory 2023. Minister Mariusz Kamiński otwiera listę PiS. Niespodzianek jest więcej

Cztery lata temu, jedynką na tej liście był minister aktywów państwowych Jacek Sasin. – Takich spadochroniarzy mieliśmy tutaj już wcześniej. Moja opinia się nie zmieniła. Na Lubelszczyzna nie brakuje dobrze wykształconych i przygotowanych ludzi, którzy mogą kierować różnymi sektorami naszej gospodarki– ocenia poseł KO Stanisław Żmijan z Międzyrzeca Podlaskiego.

Szef lubelskich struktur PO startuje do Sejmu z trzeciego miejsca w okręgu numer 7. – Trudno jest akceptować takie decyzje, mam też poważne wątpliwości co do kompetencji ministra Kamińskiego, bo zrobił wiele złego, m.in. w zakresie bezpieczeństwa kraju– uważa Żmijan.

Jeśli chodzi o kandydata PiS do Senatu, to zaskoczenia nie ma. Partia wystawiła obecnego senatora Grzegorza Biereckiego. W 2022 roku zarobił ponad 9,7 mln zł, w tym ponad 9,3 mln zł to dochody z udziałów i z zarządzania w różnych spółkach. – W trakcie poprzednich kampanii, senator obiecywał powstanie ekskluzywnego hotelu w parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej. Ja takiej inwestycji nie widzę. To były puste obietnice–przypomina poseł KO.

W Senacie twórca systemów SKOK–ów zasiada od trzech ostatnich kadencji. W ostatnich wyborach, zagłosowało na niego ponad 68 tys. osób.

Za Kamińskim, na drugim miejscu, znalazł się Ryszard Madziar, doradca ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, pełnomocnik PiS w okręgu nr 18, a na trzecim Jarosław Sachajko, poseł Kukiz'15. Czwarte miejsce przypadło posłance Monice Pawłowskiej, zaś piąte posłowi Tomaszowi Zielińskiemu.

- Jesteśmy na ostatniej prostej przed 15 października, kiedy zdecydują się losy Polski na najbliższe 4 lata, a być może na 10-lecia. Pamiętajmy, że za Donalda Tuska pieniądze otrzymywały tylko wielkie ośrodki. Takie miejscowości jak Chełm, jak Zamość, Biłgoraj czy Krasnystaw były Polską B- wskazał z kolei Madziar.

-Udało się nam to odwrócić i chcemy to utrzymać dalej. Pamiętajmy też o kwestii bezpieczeństwa. Doktryna Tuska mówiła, że obrona granic Polski będzie na granicy Wisły. Czyli tereny Chełma, Zamościa czy Biłgoraju zostałyby oddane wrogom bez walki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie bronił każdego metra polskiej ziemi- stwierdził kandydat PiS do Sejmu.