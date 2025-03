Wymiana działek z deweloperem. Kiedy przedszkole powiększy plac zabaw?

Spółka KT&M w zamian za ten grunt dostanie teren przy ulicy Kościuszki. Deweloper już od kilku lat buduje tam bloki. We wniosku do urzędu miasta tłumaczył, że brakowało mu jeszcze miejsca na parking z 90 miejscami.

– W międzyczasie rodzice dzieci z przedszkola samorządowego numer 6 wyrazili potrzebę powiększenia placu zabaw. Mamy więc dobrą okazję, by dokonać zamiany działek. Nie będzie ona skutkować wydatkami ze strony urzędu - tłumaczyła na sesji w maju Justyna Gorczyca, zastępczyni prezydenta. A dokładnie chodzi o 0,2-hektarowy obszar należący do spółki KT&M przy ulicy Łomaskiej 4, właśnie tuż przy przedszkolu. Rzeczoznawca wycenił go na ponad 1,1 mln zł. A miejskie grunty przy ulicy Kościuszki na ponad 1,3 mln zł. Radni chociaż mieli wątpliwości, to ostatecznie wyrazili zgodę na taką zamianę.

Ostatnio interpelację w tej sprawie złożył radny Igor Dzikiewicz (PiS). Dopytuje w niej na jakim etapie są prace przy planowanym powiększeniu placu zabaw. Na razie widać, że na działce wyburzono pustostan. - W tegorocznym budżecie miasta zaplanowano 200 tys. zł na modernizację placu zabaw – mówi Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych w ratuszu. - Obecnie trwają prace związane z wymianą działek pomiędzy gminą miejską Biała Podlaska a firmą KT&M – dodaje Romanowski.