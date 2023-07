Wypadek autokaru z Białorusinami. Kierowcy nie ujdzie to na sucho

Do wypadku doszło w środę w Terespolu na drodze serwisowej. Autokarem z Brześcia do Warszawy podróżowało 49 pasażerów. Na zakręcie kierowca zjechał do rowu i pojazd przewrócił się na bok. 11 osób trafiło do szpitala na badania, ale nikt nie był hospitalizowany.

– Kierowca nie dostosował prędkości do warunków drogowych. 6 pasażerów doznało obrażeń ciała– zaznacza komisarz Barbara Salczyńska – Pyrchla, rzeczniczka policji. 30–latek był trzeźwy.

– Mężczyzna został jednak zatrzymany do wyjaśnienia. Usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Tłumaczył, że spieszył się, gdyż prosili go o to spóźnieni pasażerowie. Był jednak przekonany, że przejedzie trasę bezpiecznie– relacjonuje rzeczniczka. Kierowca wiózł pasażerów na lotnisko w Warszawie. Teraz, o losie 30–latka zdecyduje sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.