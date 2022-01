Batony wyprodukowane w Janowie Podlaskim z kawałkami szkła. Wycofują je z obrotu

Chodzi m.in. o batony Vitanella, BA! i YEMGO. W sumie rodzajów jest więcej. – Zostaliśmy poinformowani przez Bakalland o prowadzonym przez tę firmę wycofaniu partii batonów ze względu na zanieczyszczenie fragmentami szkła surowca wykorzystanego do ich produkcji – podaje GIS i dodaje, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanych partii produktu z obrotu w Polsce.

Firma, który swój główny zakład produkcyjny ma w Janowie Podlaskim (powiat bialski) apeluje do klientów, by sprawdzili, czy mają wskazane batony w domu. „Prosimy o niespożywanie ich i oddanie do sklepu, w którym zostały kupione” – podaje Bakalland.

Batony można też zwrócić bezpośrednio do firmy, ale najpierw trzeba to zgłosić e-mailowo: zgloszenie@bakalland.pl. „Wszyscy klienci, którzy dokonają zwrotu produktów z tej partii otrzymają zwrot gotówki, bez konieczności okazywania paragonu” – czytamy w komunikacie producenta.

Z ustaleń wynika, że do zanieczyszczenia surowca fragmentami szkła doszło zanim trafił do magazynów Bakallandu.

Te partie batonów wycofano ze sprzedaży: