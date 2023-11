Wyrwa w drodze. Projektują most w Kuzawce

W maju przez gminę Sławatycze przeszła ogromna ulewa i przepust nie był w stanie odebrać takiej ilości wody, która przez kilka godzin spływała z okolicznych pól. W „nadbużance” powstała kilkumetrowa dziura i droga wojewódzka numer 816 była nieprzejezdna.

W lipcu, żołnierze z dęblińskiego Batalionu Drogowo–Mostowego zamontowali 27-metrowy metalowy most. Ale to rozwiązanie miało być tymczasowe, tak by udrożnić 100-kilometrowa trasę. - To strategiczna droga, bo łączy przejścia graniczna. Docelowo, wybudowany będzie most stały, ale to potrwa ponad półtora roku, stąd ta prośba o pomoc skierowana do wojska i z rezerw strategicznych ten most dostaliśmy – tłumaczył wówczas Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego.

Okazuje się, że już w lipcu Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z biurem inżynierskim Vbcadprojekt Krzysztofa Gnypa na zaprojektowanie mostu. Firma ma na to czas do końca roku. Weźmie za to 92 tys. zł. Z kolei prace budowalne mają się rozpocząć w przyszłym roku.