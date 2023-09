Z ulicy do galerii. Nowy kulturalny adres w Białej Podlaskiej

To ścisłe centrum miasta. W 15 miesięcy wybudowano tu nową kamienicę, a wcześniej zburzono stary budynek. – Jeszcze półtora roku temu stała tu ruina, zdegradowany obiekt, który zagrażał bezpieczeństwu– stwierdza prezydent Michał Litwiniuk (PO), który z okien swojego gabinetu obserwował postępy prac. Miasto pozyskało na ten cel pieniądze z programu rewitalizacji i dzięki temu w piątek otwarto tu przestrzenie, które będą służyć bialskiej kulturze.

Na parterze znajduje się galeria fotografii. – Zaś na pierwszym piętrze jest sala teatralna na potrzeby amatorskich, lokalnych teatrów, a piętro wyżej sala muzyczna wyposażona w sprzęt oraz pokoje instruktorów–precyzuje Zbigniew Kapela, dyrektor BCK. Jednocześnie przyznaje, że on ze swoim gabinetem na Krótką 1 się nie przeprowadza, tylko zostaje w budynku przy ulicy Warszawskiej. – Liczymy, że obiekt stanie się miejscem spotykań artystów i mieszkańców– zaznacza.

To aż 700 mkw. powierzchni, ale pracować będzie tu tylko kilka osób. Budynek był już gotowy w kwietniu, ale do tej pory ratusz go wyposażał. Wszystko za 4, 8 mln zł. Wcześniej, od 1930 roku pod tym adresem stała kamienica, której rozbiórka ruszyła w lutym ubiegłego roku. W latach siedemdziesiątych obiekt służył jako Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych. A jeszcze kilka lat temu swoje biura mieli tu m.in. posłowie PiS.