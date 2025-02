Do zdarzenia doszło w sobotę (8 lutego) wieczorem. Policja otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu nożem mężczyzny przez jego znajomego. Do zdarzenia doszło na terenie jednego z mieszkań na terenie miasta. Wysłani na miejsce policjanci potwierdzili zdarzenie i zastali na miejscu załogę karetki, która już udzielała pomocy 55-letniemu mężczyźnie. Został on przetransportowany do szpitala.

Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany w Białej Podlaskiej. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

35-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. We wtorek sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.