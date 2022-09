Żart, czy to tak na poważnie? Jest internetowa porównywarka cen węgla. Ile punktów w Lubelskiem?

Problem z węglem zaczął się gdy po ataku na Ukrainę wstrzymaliśmy import surowca z Rosji. A ściągaliśmy go rocznie od 8,3 mln do nawet 10 mln ton. Te braki są uzupełniane transportami z Kolumbii czy RPA. Ten węgiel właśnie trafił do sprzedaży. Dodatkowo rząd i parlament dopuścili handel miałem węglowym, co do tej pory było zakazane.

Mimo tych wszystkich kroków węgla brakuje. Można go kupić np. w internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej. Czynny jest dwa dni w tygodniu, a towar zaraz znika.

PGG, żeby ulżyć klientom zorganizowała sieć składów, gdzie dowozi zakupiony w sieci opał. Z tego składu klient może sobie towar odebrać, lub zamówić transport do domu. To znacznie tańsze rozwiązanie niż wiezienie węgla ze Śląska.

Jeszcze niedawno na liście PGG był tylko jeden skład opału z województwa lubelskiego. Sprawdzamy, czy sytuacja się zmieniła. Obecnie wykaz liczy 75 pozycji, z czego z lubelskiego są 4.

To składy w Mirczach, Dęblinie, Karczmiskach i Milanowie.

To nie wszystko, bo właśnie została uruchomiona internetowa porównywarka cen węgla. Pod adresem cieplo.gov.pl można sprawdzić, czy w jakiejś okolicy jest skład oferujący opał, jakiego rodzaju i w jakiej cenie.

„Portal służy prezentowaniu odbiorcom i klientom indywidualnym cen węgla oferowanego przez przedsiębiorców wpisanych na listę Pośredniczących Podmiotów Węglowych. Serwis zbiera informacje o punktach sprzedaży węgla, jego asortymencie, cenie oraz pochodzeniu” – napisano w rządowym komunikacie.

Obsługa wyszukiwarki jest prosta. Wybiera się województwo (można także powiat) i rodzaj poszukiwanego węgla. Można wskazać np. groszek, węgiel w kawałkach czy miał albo ekomiał. Można także wybrać, czy towar ma być luzem, czy pakowany.

Sprawdzamy, czy w bazie porównywarki są składy z województwa lubelskiego. Są. Całe cztery. System odnajduje firmy ze wsi Łany, Żdanowa Głównego, Zagrody i Białej Podlaskiej. Oferują ekogroszek, groszek, miał i orzech. Jakie ceny? Od 2300 zł za tonę miału do 3600 za gruby węgiel sprzedawany luzem.