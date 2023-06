Zaskakujące roszady w Radzie Społecznej szpitala. Marszałek wybrał jej szefa

To właściwie przetasowanie, bo nowym szefem rady został Dariusz Litwiniuk, kierownik bialskiej filii Urzędu Marszałkowskiego i miejski radny Zjednoczonej Prawicy. Do tej pory był „zwykłym” członkiem tego gremium, ale niedawno złożył rezygnację. – Taka jest procedura – tłumaczy nam Litwiniuk. Wcześniej jednak twierdził, że radę opuścił ze względu na obowiązki zawodowe.

Teraz nominację marszałka odbiera jako ogromne wyróżnienie.

– Ale również wyzwanie, bo to ważna placówka medyczna – podkreśla Dariusz Litwiniuk. – Współpracowałem już z panem dyrektorem Koziołem w bialskim pogotowiu i dobrze wspominam ten okres. Zmiany organizacyjne, które tam wdrożył poprawiły wynik finansowy stacji – stwierdza. Obecnie Artur Kozioł jest pełniącym obowiązki dyrektora szpitala w Białej Podlaskiej, a do niedawna był właśnie szefem pogotowia.

Z kolei, Litwiniuk był tam przewodniczącym Rady Społecznej. – Jestem zdeterminowany, by współpraca oparta była na wzajemnym zaufaniu. Będę wspierał działania dyrekcji, tak by efektywnie i skutecznie mogła zarządzać placówką i świadczyć usługi najwyższe jakości, bo takie są przecież oczekiwania pacjentów– zaznacza nowy przewodniczący rady.

Wokół szpitala ostatnio sporo się dzieje. W maju poseł Dariusz Stefaniuk niespodziewanie opuścił to gremium. Swoją decyzję tłumaczył sprzeciwem na zmiany wdrażane przez obecnego p.o. dyrektora Artura Kozioła. Chodzi m.in. o redukcję kadrową.

– Przychodzą do mnie co tydzień do biura pracownicy, którzy są zwalniani bez uprzedzenia. Nikt ich nie pyta czy mają kredyty, dzieci na utrzymaniu. Przyszła pani, która ma 52 lata i została zwolniona. Gdzie ona teraz znajdzie pracę? – mówił nam oburzony parlamentarzysta.

Z kolei, Kozioł twierdzi, że realizuje po prostu plan naprawczy. – Strata finansowa za ubiegły rok spowodowała konieczność podjęcia decyzji zarządczych, poprzedzonych oceną zasadności ponoszonych kosztów oraz ich zgodności z priorytetami działalności szpitala – powiedział nam Kozioł. Ta strata wyniosła 8,7 mln zł.

Województwo lubelskie ogłosiło konkurs na dyrektora tej placówki i wkrótce ma się odbyć posiedzenie komisji konkursowej. Wpłynęły trzy kandydatury, m.in. od obecnego p.o. Artura Kozioła. Szpitalem wcześniej kierował Adam Chodziński, ale marszałek go odwołał w związku z „utratą zaufania”. Jednym z powodów miała być właśnie strata finansowa.