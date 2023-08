Zastoisko wody przy ulicy. Jedna studnia to za mało?

Miasto dokłada do remontu pałacu. Poprzednia firma porzuciła inwestycję

Samorząd nie ma wyjścia. Prace przy pałacu Potockich trzeba dokończyć, a do zawarcia umowy z nowym wykonawcą brakowało 1,8 mln zł. Radni dali właśnie zielone światło, by tyle pieniędzy dołożyć z budżetu do tej inwestycji.