Ustawiony przetarg na odśnieżanie. Były wójt gminy Janów Podlaski skazany

Od 2012 do 2018 roku ten sam wykonawca wygrywał przetargi na odśnieżanie w gminie Janów Podlaski. W grudniu 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej postawiła w tej sprawie zarzuty byłemu wójtowi gminy Jackowi H., jego zastępcy Andrzejowi T. oraz inspektorowi zamówień publicznych Leszkowi J. Byli oskarżeni o to, że „działając wspólnie i w porozumieniu (…) w wyniku z góry powziętego zamiaru przekroczyli swoje uprawnienia” podczas wyboru kandydata do odśnieżania dróg. Żaden z nich nie przyznał się do tych przestępstw. Po trzech latach procesu, w marcu bialski Sąd Rejonowy uznał ich za winnych zarzuconych im czynów.

Wymiar sprawiedliwości podzielił m.in. ustalenia śledczych i orzekł, że „umowy zawarto z naruszeniem prawnego wymogu dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, bez przeprowadzenia w postępowaniu o wyłonienie kandydata należytego, rzetelnego rozpoznania cenowego, bez zapewnienia należytej konkurencyjności postępowania, z wadliwym oszacowaniem wartości usługi, w tym że znacznie zawyżoną stawką godzinową wynagrodzenia za pracę w kwocie 230 złotych brutto”. Tym samym urzędnicy mieli działać na szkodę interesu publicznego, a dokładniej gminy Janów Podlaski.

Poza tym, sąd zauważył, że były wójt Jacek H. przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że na swojego zastępcę scedował uprawnienia z zakresu postępowań o zamówienia publiczne. I to ostatecznie, Andrzej T. co roku podpisywał umowy na odśnieżanie. Z kolei, inspektor Leszek J. „wykonywał w sposób wadliwy przewidziane dla jego stanowiska pracy czynności, nie zapewniając w ramach postępowania należytego, rzetelnego rozpoznania cenowego”.

Na tym nie koniec, bo zastępca wójta i inspektor zostali jeszcze skazani za fałszowanie urzędowej dokumentacji.

Wszyscy oskarżeni zostali skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Jacek H. ma też zakaz zajmowania stanowiska wójta przez 5 lat. Treść wyroku ma widnieć przez 4 miesiące na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Janowie Podlaskim. Skazani mają też wpłacić na konto gminy 44 tys. 337 zł „tytułem nawiązki”.

Wyrok nie jest prawomocny. – Nie zgadzam się z wyrokiem, będę się odwoływać. Mam ku temu podstawy, bo sąd nie uwzględnił kilku moich wniosków podczas procesu, pozbawiając mnie prawa do właściwej obrony– mówi nam były wójt.

Jacek H. rządził gminą przez 16 lat, od 2002 roku. W wyborach jesienią 2018 roku już nie startował. Jego miejsce w urzędzie zajął Leszek Chwedczuk.