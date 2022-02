Zderzenie dwóch aut w Białej Podlaskiej. Jednemu z kierowców grozi więzienie

– Po godzinie 19 policjanci bialskiej drogówki zauważyli osobowe audi, którego kierowca na skrzyżowaniu ulicy Zamkowej z Warszawską nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającej skodzie. Mundurowi natychmiast podjęli działania – relacjonuje kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Za kierownicą audi siedział 20-latek z Białej Podlaskiej. Był trzeźwy. Z młodym mężczyzną jechało czworo pasażerów.

– Drugim autem kierował 42-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. W jego przypadku urządzenie wykazało niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie – informuje rzeczniczka bialskiej komendy.

W wyniku zdarzenia samochodów nikt nie doznał poważnych obrażeń. Skończyło się jedynie na uszkodzonych pojazdach.

– Za popełnione wykroczenie 20-letni kierowca audi został ukarany mandatem karnym w wysokości 1200 złotych oraz 6 punktami karnymi – podaje rzeczniczka KMP w Białej Podlaskiej. – 42-latek będzie odpowiadał za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości.

Grozi za to kara pozbawienia wolności do 2 lat. – Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata – dodaje Salczyńska-Pyrchla. – Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.