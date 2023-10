Znaleźli portfel i… kupili nawigację. Wpadli w kolejce na granicy

Janowianka wygrała w Krasnymstawie. Dwie nieuznane bramki Startu

Mecz na szczycie dla Janowianki! Beniaminek zagrał bardzo dobrą, pierwszą połowę, po której zasłużenie prowadził 1:0. W drugiej na pewno lepiej spisał się już Start Krasnystaw. Gospodarze dwa razy wpakowali piłkę do siatki rywali, ale żadna z bramek nie została uznana, za co podopieczni Marka Kwietnia mieli wielkie pretensje do sędziów.